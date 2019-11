Toekomst café Notenboom onzeker Alfons Schryvers

28 november 2019

11u07 0

Nick Van Erp, zaakvoerder van het bekende café Notenboom, aan de Veltwijcklaan 2 in het centrum van Ekeren, heeft om gezondheidsredenen de boeken neergelegd. Meteen hangt de toekomst van het oudste café van Ekeren aan een zijden draadje. Sinds 2014 staat de 22-jarige Nick Van Erp er achter de tapkraan van café Notenboom. Hij nam het café over van de legendarische cafébaas Julien Kins en zijn echtgenote Jeanine Verschueren. Die trokken naar Spanje om er van hun pensioen te genieten. Na enkele jaren doken de eerste gezondheidsproblemen op bij Nick Van Erp die de stiel duidelijk had onderschat. Uiteindelijk moest hij de handdoek in de ring werpen. Café Notenboom is volgens de plaatselijke heemkring het oudste nog bestaande café van Ekeren dat sinds 1552 onafgebroken dezelfde naam draagt. Heel wat plaatselijke verenigingen gebruikten het café als uitvalsbasis voor hun activiteiten. De eigenaar van het café hoopt spoedig een nieuwe uitbater te vinden.