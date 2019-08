Tien voertuigen en elektriciteitskast beschadigd tijdens dronkemansrit van 44-jarige bestuurder Sander Bral

24 augustus 2019

12u10 0

De politie werd vrijdagnacht naar de Weegbreelaan in Ekeren geroepen. Daar had een getuige een bestuurder tegen gehouden die tegen zijn geparkeerde wagen was gereden. De bestuurder vertoonde duidelijke sporen van alcoholgebruik en legde een positieve ademtest af. In zijn zwaar beschadigde voertuig trof de politie meerdere geopende flesjes en blikjes bier aan. In totaal raakten tien voertuigen in de omliggende straten (Pinksterbloemlaan, Paardenbloemlaan, Weegbreelaan) beschadigd. In de Veltwijcklaan werd een elektriciteitskast beschadigd. De 44-jarige bestuurder raakte lichtgewond tijdens zijn dronkenmansrit.