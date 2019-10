Tankwagen kantelt op A12 Patrick Lefelon

31 oktober 2019

12u07 2

Op de A12 is een vrachtwagen uit de bocht gegaan. De tankwagen nam de afrit richting haven en Luithangen-Noorderlaan. De chauffeur verloor de controle over het stuur en kantelde in de berm.

De brandweer en politie zijn ter plaatse en hebben de rijbaan gedeeltelijk afgesloten. In de tankwagen zou een lading van 30 ton zitten die eerst moet worden overgepompt. Pas dan kan een zware kraan de truck terug op zijn wielen zetten.

Het spreekt voor zich dat de verkeershinder nog enkele uren zal aanhouden.