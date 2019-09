Stripheld de Rode Ridder geeft zijn geheimen prijs Alfons Schryvers

27 september 2019

13u17 0

Naar aanleiding van 60 jaar Rode Ridder loopt er in de Ekerse bibliotheek, aan de Driehoekstraat 43, een uitzonderlijke tentoonstelling over deze stripheld en zijn palmares. De tentoonstelling is een initiatief van het Ekerse Cultuurcentrum 252 CC en de Standaard Uitgeverij.

De stripreeks De Rode Ridder, waarvan het eerste deel in 1959 verscheen, is naast “Suske en Wiske” een van de meest succesvolle, en langstlopende, reeksen uit de geschiedenis van Studio Vandersteen. Ondertussen zijn er al 263 stripalbums van de Rode Ridder verschenen. Speciaal voor de 60ste verjaardag verschijnen de eerste 36 verhalen van Willy Vandersteen in 6 integrales en komt er in oktober een remake van “De Toverspiegel” door Patrick Cornelis. De tentoonstelling is een verlengstuk van de Ekerse Kasteelfeesten die dit jaar volledig in het teken stonden van de Rode Ridder. Volgens Stijn Van Bouwel, van 252 CC, zijn er op de tentoonstelling enkele opmerkelijke en unieke stukken te bewonderen. “Denk maar aan enkele originele schetsen en beeldjes die er voor het eerst te zien zijn. Daarnaast zijn er tekeningen van bekende tekenaars die zich voor het eerst wagen aan het thema Rode Ridder”. De tentoonstelling is tot en met 26 oktober gratis te bekijken tijdens de openingsuren van de Ekerse bibliotheek.