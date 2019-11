Steeds meer mensen kiezen voor biologisch afbreekbare urne Annelin Marien

01 november 2019

11u10 3 Ekeren Vandaag, 1 november, werd op de begraafplaats Ekeren-Centrum urnenlandschap De Heide ingehuldigd. Dat is een heidelandschap met plaats voor biologisch afbreekbare urnen. Ekeren had al een urnenbos voor zulke ecologische urnen, net als het Schoonselhof, Berendrecht en Ruggeveld, maar het heidelandschap is een primeur voor Vlaanderen. De laatste drie jaar is de keuze voor een ecologisch afscheid in Antwerpen verdubbeld.

Mensen die ervoor kiezen gecremeerd te worden, kunnen vanaf nu ook in een biologisch afbreekbare urne begraven worden in urnenlandschap De Heide in Ekeren. Zo’n biologisch afbreekbare urne, van bijvoorbeeld bamboe of gerecycleerd papier, zal binnen enkele weken tot maanden op natuurlijke wijze afbreken. Een ecologisch afscheid zit volgens Hendrik de Bouvre van Groen en Begraafplaatsen Antwerpen al een aantal jaren in de lift.

Ecologische voetafdruk

“Steeds meer mensen kiezen voor een uitvaart met een kleinere ecologische voetafdruk”, vertelt De Bouvre. “De laatste drie jaar is de keuze voor biologische urnen zelfs verdubbeld. 82% van de overledenen in Antwerpen wordt gecremeerd, en de meerderheid kiest nog steeds voor een traditioneel colombarium of een strooiweide, maar die tendens is aan het kenteren: mensen zijn op zoek naar nieuwe vormen van een laatste rustplaats, die ecologischer zijn. Iedereen heeft daar zijn eigen motivatie voor, maar er zijn veel mensen die bewuster willen omgaan met de eigen uitvaart, die een minder traditionele uitvaart willen. Mensen willen hun eigen ding doen, en willen begraven worden op dezelfde manier waarop ze geleefd hebben. Als mensen bij leven bezig waren met hun ecologische voetafdruk, kan dat ook bij het overlijden.”

Een biologisch afbreekbare urne is namelijk beter voor het milieu dan assen verspreiden in de natuur of op een strooiweide. “Assen vergaan niet in de natuur, in tegenstelling tot wat velen denken’”, vertelt De Bouvre. “Assen van overledenen zijn bodemverzurend, en blijven aan de oppervlakte liggen. Als je assen daarentegen in een biologische urne begraaft, een halve meter diep, heeft dat geen nadelige gevolgen voor het milieu, want als de urne afgebroken is, blijven de assen in de grond ter plaatse.”