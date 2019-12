Stadsmakers wordt Dorpsmakers Alfons Schryvers

02 december 2019

Sinds 1 januari 2019 wordt Stadsmakers door het district Ekeren gefinancierd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het oude systeem te evalueren. Alle initiatieven die de sociale samenhang willen bevorderen, brengt het district nu samen onder de noemer “Dorpsmakers”. Deze nieuwe naam gaat in vanaf 1 januari 2020 samen met een nieuw reglement. Net zoals Stadsmakers geeft ook Dorpsmakers ondersteuning aan buurtinitiatieven zoals straatfeesten, speelstraten, de Lentepoets en nog veel meer. Inwoners die initiatieven willen nemen kunnen nog steeds een aanvraag indienen via de databank voor verenigingen. Je vindt alle Ekerse initiatieven onder Dorpsmakers. Info via 03-338.29.26 of dorpsmakers.ekeren@antwerpen.be