Stadsloket Ekeren verhuist wegens corona tijdelijk naar poortgebouw



CVDP

05 juni 2020

20u39 0 Ekeren Het stadsloket van Ekeren verhuisde tijdelijk naar het poortgebouw van kasteel Veltwijck o m klanten tijdens de coronacrisis op een veilige manier te ontvangen.

Sinds 2013 zijn alle publieke diensten van het district Ekeren gecentraliseerd in de Villa Geniets, aan de ingang van het Veltwijckpark. Omdat het daar niet overal mogelijk is om de gewenste social distance van 1,5 meter te respecteren, verhuist het stadsloket tijdelijk naar het poortgebouw. Inwoners moeten eerst een afspraak maken voor ze er terecht kunnen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus focust de stad zich op de meest hoogdringende loketproducten. Slechts voor een aantal loketproducten is het mogelijk om een afspraak te maken. Vaak kan je dan wel een digitale aanvraag doen of werden er maatregelen getroffen om het bezoek uit te stellen.

Op de nieuwe locatie van het stadsloket Ekeren is er geen fotocabine om een pasfoto te nemen en kan je enkel met bank- of kredietkaart betalen. Om de veiligheid van iedereen in het stadsloket te garanderen, wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden. Er zijn plexi-schermen en handgels aanwezig. Je komt alleen naar je afspraak, tenzij je een afspraak hebt voor meerdere personen.

Alle info over het maken van een afspraak voor een bezoek aan het stadsloket is te vinden op de website.