Stad wil proefproject met grondmarkeringen aan schoolomgevingen

Alfons Schryvers

27 december 2019

Het Antwerpse stadsbestuur heeft bij de Vlaamse overheid subsidies aangevraagd om een proefproject, met grondmarkeringen, rond de Ekerse schoolomgevingen op te starten. Hiervoor komen twaalf schoolomgevingen in aanmerking. Dat zijn basisschool Willem Tell, basisschool Moretus, basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Loudes, middelbare school KTA, basisschool De Waterval, basisschool De Bunt, middelbare school De Bunt, basisschool Veltwijck, basisschool De Witte Marel, basisschool Sint-Jozef, basisschool Sint-Mariaburg en basisschool Sint-Vincent. Alle scholen krijgen grondmarkeringen op kosten van de stad Antwerpen. Aan de grenzen van de school komen groene grondmarkeringen met de vermelding ‘School’ in witte letters. Daardoor vergroot de zichtbaarheid van de schoolomgeving waardoor weggebruikers aangemaand worden hun snelheid te minderen en extra voorzichtig te zijn. In de loop van de volgende jaren komen ook de schoolomgevingen in de andere Antwerpse districten aan de beurt, op voorwaarde dat het proefproject in Ekeren positief geëvalueerd wordt en Vlaanderen blijft subsidiëren.