Sportclubs zetten deuren open Alfons Schryvers

20 augustus 2019

Van 1 tot 30 september, tijdens de maand van de sportclub, zetten tal van Ekerse sportclubs hun deuren open. Een ideale kans voor sportievelingen om gratis uit te testen welke sport hen het beste past. In Ekeren nemen volgende clubs deel: Dans- en turnkring Antverpia vzw, Baekma vzw, AC Break, Dansprovant vzw, Den Antwaarpse hengelaar, Drij Akers Ekeren vzw, Turnkring Estetika, FC Ekeren, Jespo vzw, KUNOS vzw, KTTC Leugenberg vzw, Linka vzw, Minigolfclub Rozemaai, Polderse reddingsclub, Ridderlijke Sint Jorisgilde van Ekeren, Smash badmintonclub, Tai Chi school Wu Wei, Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw, Volmar Ekeren en JJC Zanshin vzw. Alle informatie over de deelnemende clubs, en hun open trainingen, is te vinden op www.ekeren.be.