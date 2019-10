Spooroverweg in Weerstandersstraat vanaf 9 november definitief dicht Alfons Schryvers

21 oktober 2019

Vanaf 9 november is de spooroverweg aan de Weerstandersstraat, in Ekeren, definitief afgesloten. Vanaf dan moeten fietsers en voetgangers de nieuwe tunnel gebruiken ter hoogte van het station Ekeren. Auto’s kunnen via de brug Schriek. De overweg van de Weerstandersstraat wordt uitgebroken tijdens de nachten van 9, 10 en 11 november. Vanaf 9 november is de overweg al definitief afgesloten. In de weken nadien wordt de wegenis van de Statiestraat en Weerstandersstraat aangepast. Om veiligheidsredenen gebeuren de opbraakwerken, ter hoogte van de sporen, ‘s nachts. De werken kunnen geluidshinder veroorzaken. De wegeniswerken gebeuren overdag. Voor het verkeer van de Statiestraat, en Noteschelp, is een omleiding. Op termijn wil Infrabel alle spooroverwegen die op drukke spoorlijnen liggen, en waar het risico op ongevallen groot is, afschaffen. In de Weerstandersstraat gebeurde in het verleden al een dodelijk ongeval en daarom moet deze spooroverweg verdwijnen.