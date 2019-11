Speeltuin Schoutlaan in gebruik Alfons Schryvers

15 november 2019

De Ekerse kindergemeenteraad heeft de nieuwe speeltuin aan de Schoutlaan officieel in gebruik genomen. Het project heeft 85.000 euro gekost. De speeltuin, in Ekeren-Donk, ligt tussen twee basisscholen en zal dus veel gebruikt worden. Het nieuwe speelterrein heeft aparte zones per leeftijdscategorie. Zo is er een zone voor 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar en een zone voor vrij spel voor alle leeftijden. De bestaande mini-pitch, voetbal, bleef behouden. Het bestaande terrein werd beter benut. Zo is de greppel breder geworden met minder steile oevers. De haag, die voor de greppel stond, is verdwenen en de greppel is nu een spelelement. Het project werd al in 2017 opgestart. Via een bevraging bij de kinderen en jongeren in de buurt en in de nabij gelegen scholen.