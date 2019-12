Sleutels in enorme ijsblok Alfons Schryvers

De Ekerse middenstandsvereniging Ekeren Winkeldorp (EWD) is haar eindejaarsactie gestart. Op het Kristus Koningplein, in het centrum van Ekeren, staat een enorme ijsblok met een gewicht van maar liefst drie ton. Middenin de ijsblok zit een stel sleutels van een elektrische fiets. Deelnemers aan de eindejaarsactie moeten raden na hoeveel seconden de sleutels uit de ijsblok op de grond vallen door het smelten van het ijs. De winnaar krijgt de elektrische fiets die aan de sleutels verbonden is. Bovendien zijn er nog verschillende andere prijzen te winnen. Deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de aangesloten handelaars.