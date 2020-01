Sint Jozefinstituut stelt nieuwbouw voor aan nieuwe buren in Ekeren David Acke

08 januari 2020

15u01 0 Ekeren Het Sint Jozefinstituut aan de Galjoenstraat in Antwerpen-Noord, een zorginstelling voor kinderen en jongeren met een beperking, verhuist tegen het einde van 2022 naar een nieuwe locatie aan de Rozemaai in Ekeren. De instelling krijgt een nieuwe stek omwille van de werken aan de Oosterweelverbinding. In de omgeving van de huidige locatie zullen er de komende jaren verschillende Oosterweelwerven zijn wat een extra druk zou leggen op de zorg voor de bijna 300 kinderen van het instituut.

Het ontwerp van de nieuwe campus is van de hand van het Antwerpse bureau Bovenbouw Architectuur. Kenmerkend voor het ontwerp is dat de architecten gezocht hebben naar een manier om het gebouw te laten aansluiten op de omgeving. “De uitdaging bestond er voor ons in om het gebouw, het landschap en de buurt met elkaar te verbinden. Zo vormt de buitenaanleg een essentiële schakel tussen de buurt en de campus”, vertelt Valérie Van de Velde, architecte van Bovenbouw.

Het geheel is gebaseerd op een kloostermodel. Langs de verschillende gebouwarmen liggen ook verschillende voordeuren. De scholen hebben hun adres aan de Leo Baekelandstraat. De zorginstelling heeft haar adres aan de Herman Vosstraat. Het verblijf en de kinderopvang krijgen eigen voordeuren verderop in de straat. De campus wordt ingeplant aan de noordwestzijde van het perceel omdat de geluidshinder als gevolg van de nabij gelegen snelweg er het laagste en de luchtkwaliteit het beste is.

Duurzaam ontwerp

In het ontwerp wordt veelvuldig gebruik gemaakt van hout. “Hout heeft namelijk een heilzaam effect op het gedrag van kinderen”, weet Van de Velde. In de praktijk zal er gewerkt worden met Cross Laminated Timber, kortweg CLT. Deze vorm van houtbouw slaat CO2 op in plaats van te verbruiken, heeft een hoge brandwerendheid en hoge isolatiewaarde. Maar ook in de afwerking vormt hout de rode draad. Naar energievoorziening toe worden er zonnepanelen voorzien. Daarnaast houdt het ontwerp ook rekening met een toekomstige aansluiting op het warmtenet waarvoor de stad Antwerpen en netbeheerder Fluvius plannen hebben in dit gedeelte van Ekeren.

Mobiliteit

Een campus van dergelijke omvang, waar ruim 400 medewerkers aan de slag zijn met een doelgroep die vaak specifieke voorzieningen nodig heeft, moet uiteraard voldoende rekening houden met mobiliteit. “Voor onze medewerkers voorzien we 200 fietsenstallingen. Aan de westzijde van de site wordt een parkeerdreef aangelegd met ongeveer 200 parkeerplaatsen. De bussen die de meeste van onze schoolkinderen vervoeren, zullen de kinderen kunnen afzetten ter hoogte van de buslus op de campus zelf, die zo dicht als mogelijk bij de ingang van de scholen wordt ingericht”, besluit Erik Van Acker, algemeen directeur van Heder.