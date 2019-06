Serviceflats Donk klaar eind 2020 Alfons Schryvers

In Ekeren-Donk wordt het vroegere parochiecentrum, in de Jozef Ickxtraat, en de oude pastorij, in de Prinshoeveweg, door Zorgbedrijf Antwerpen omgebouwd tot 47 serviceflats en een dienstencentrum. Het Zorgbedrijf Antwerpen kocht de parochiezaal Nobele Donk voor 675.000 euro en legde nog eens 600.000 euro op tafel voor de oude pastorij. Het vroegere parochiecentrum gaat pas tegen de vlakte als het dienstencentrum, in de Oude Pastorij, en de eerste tien serviceflats in het park in de Prinshoeveweg klaar zijn. Vermoedelijk is dat eind dit jaar. De Oude Pastorij werd in 1889 gebouwd, in neo-Vlaamse renaissancestijl en staat op de inventarislijst van bouwkundig erfgoed. Daarom zal het uitzicht van het gebouw bewaard blijven. Eind 2019 start de afbraak van de Nobele Donk. De zeven verenigingen en de parochie H. Hart die in de Nobele Donk waren gevestigd, verhuizen dan naar de feestzaal in het dienstencentrum. De resterende 37 serviceflats komen in het park, dat voor het publiek toegankelijk zal zijn. Eind 2020 moet de hele site afgerond zijn. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 8 miljoen euro. Bij het toewijzen van de serviceflats krijgen kandidaten uit de wijken Donk of Mariaburg voorrang.