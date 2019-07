Rol staal weegt te veel: oplegger breekt doormidden Patrick Lefelon

10 juli 2019

15u27 0 Ekeren Een trucker is vanmiddag in panne gevallen toen zijn oplegger doormidden brak. Hij was geladen met een rol staal die door de vloer van de oplegger zakte.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag op de A12 in Ekeren, rijrichting Stabroek. De trucker kon zijn gevaarte net op tijd aan de kant zetten. Hij was geladen met een rollen staal die tot 21 ton kunnen wegen. Daartegen was de oplegger duidelijk niet bestand.