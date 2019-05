Rode Ridder centraal op Kasteelfeesten Alfons Schryvers

27 mei 2019

18u37 0 Ekeren Op zaterdag 21 september van 13 tot 18 uur zijn er opnieuw Kasteelfeesten in het Ekerse Veltwijckpark. Rond het centrale thema ‘60 jaar Rode Ridder’ wordt het park omgetoverd tot middeleeuws dorp met ridders, jonkvrouwen en oude ambachten. Bovendien is er een echt riddertornooi met zwaardvechters en een steekspel.

De gratis Kasteelfeesten hebben plaats op het terrein tussen het poortgebouw en het kasteel Veltwijck. Niemand minder dan Johan, beter gekend als de Rode Ridder zal het feest bijwonen. “Hij heeft heel wat bindingen met Ekeren”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). “De weduwe van striptekenaar Karel Biddeloo woont in Ekeren. Zij kleurde destijds de tekeningen van de Rode Ridder voor de strips. Daarnaast maakte de Ekerse kunstenaar Wim Kempenaers een bronzen beeld van Karel Biddeloo. Dit beeld staat in Wuustwezel. Tot slot is er nog Ekerenaar Karel Verschuere. Hij was één van de belangrijkste medewerkers van Willy Vandersteen in de jaren 50 en 60 en heeft ook meegewerkt aan verhalen van de Rode Ridder. De albums uit die periode werden geschreven onder de naam van het pseudoniem Wirel, afkorting van Willy-Karel. Ondertussen zijn er, op zestig jaar tijd, al 262 strips van de Rode Ridder verschenen.” Naar aanleiding van de verjaardag worden de eerste 36 verhalen van de Rode Ridder opnieuw uitgegeven in twee boeken.

Steekspel

Tijdens de kasteelfeesten zal de Rode Ridder opvallend aanwezig zijn zegt cultuurschepen Marc Elseviers (N-VA). “Kinderen kunnen er een prent van de Rode Ridder inkleuren. Bovendien zal de Rode Ridder de ster worden van een steekspel naar oeroude regels. Speciaal voor dit steekspel heeft de huidige tekenaar van de Rode Ridder, de Italiaan Fabio Bono, een kostuum voor hem ontworpen. In het park zullen bezoekers zich ook kunnen vergapen op andere ridders, een jonkvrouwen feest in het kasteel Veltwijck. Bezoekers kunnen ook op een interactieve manier kennis maken met vervlogen ambachten en vaardigheden. Als aanloop naar de Kasteelfeesten loopt er vanaf begin september een tentoonstelling rond de Rode Ridder in de bibliotheek Driehoekstraat.”