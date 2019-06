Rita en Luc mogen met nieuwe fiets naar huis Alfons Schryvers

21 juni 2019

10u32 2

Het district Ekeren organiseerde opnieuw de fietsactie “In Ekeren winkel ik met mijn”. De campagne liep van 20 april t.e.m. 25 mei. Wie zijn boodschappen te voet of met de fiets deed, maakte kans op mooie prijzen. De winnaars werden ontvangen op het kasteel Veltwijck. In totaal werden 1.420 ingevulde deelnemerskaarten ingezameld. Daaruit werden 46 winnaars uitgenodigd. Die kregen hun persoonlijke prijs na loting. Als prijzen waren er 19 cadeaubonnen van de deelnemende handelaars, 15 fietstassen, 10 boodschappentrolley’s en twee fietsen. De herenfiets werd gewonnen door Luc d’ Hollander (52) uit Ekeren en de damesfiets was voor Rita Van Ginneken (72) eveneens uit Ekeren. Na de trekking kregen de winnaars een receptie aangeboden. Districtsschepen voor lokale economie Marc Elseviers (N-VA) sprak van een groot succes. “Dat geeft ons een goed gevoel om het volgend jaar opnieuw te herhalen”.