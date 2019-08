Renners Schaal Sels rijden tienmaal door het centrum Alfons Schryvers

20 augustus 2019

10u17 0 Ekeren Op zondag 25 augustus om 11 uur wordt het startschot gegeven van de 94ste Schaal Sels. De renners krijgen een parcours van tien ronden voorgeschoteld met voor het eerst telkens een passage in het centrum van Ekeren. De start en aankomst is op de Bredabaan in Merksem ter hoogte van het Bouckenborghpark.

Elke ronde van dertien kilometer zal ongeveer twintig minuten duren. De renners bereiken Ekeren via de Ekersesteenweg en rijden dan verder langs De Beukelaerlaan, Markt, Kristus Koningplein, Alfons Jeurissenstraat, Veltwijcklaan, Onze Lieve Vrouwestraat, Prinshoeveweg, Oude Landen en via het Laar opnieuw naar Merksem. De eerste doortocht in het centrum van Ekeren is voorzien rond 11.15 uur en de laatste rond ongeveer 15.30 uur. Tussen de rode en de groene vlag zal het verkeer opgehouden worden, maar na de doortocht van de karavaan kan het verkeer mee volgen in de richting van het parcours.

Op het parcours geldt een parkeerverbod. De Bredabaan in Merksem zal op zondag 25 augustus volledig afgesloten zijn voor alle verkeer tussen Groenendaallaan en de Ringlaan. Het parkeerverbod op de Bredabaan zal om praktische redenen al ingaan vanaf zaterdagavond 24 augustus om 18 uur.

Stroboerenmarkt

Traditiegetrouw vindt zondag 25 augustus ook de Stroboerenmarkt plaats op de Bredabaan, tussen de Nieuwdreef en de Weggestraat, en je kan tevens genieten van Muziek in de Wijk op het Kroonplein. De hele dag zal er op de Bredabaan geen tram- en busverkeer zijn tussen Keizershoek en de Minister Delbekelaan. Info over de dienstverlening en omleidingen op www.delijn.be. Alle verkeersmaatregelen zijn te vinden op www.slimnaarantwerpen.be en www.karakterkoersen.be.

Dit jaar maakt de Schaal Sels Merksem deel uit van de Bingoal Cycling Cup, voorheen de Napoleon Cycling Cup. Dat is een overkoepelend klassement van 8 Belgische ééndagswedstrijden die deel uitmaken van de UCI Europe Tour. Schaal Sels Merksem zal ook live te zien zijn op Sporza.

