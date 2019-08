Rasechte Ekerse Maria Laureyssens vierde honderdste verjaardag Alfons Schryvers

29 augustus 2019

10u08 0

In het Ekerse woonzorgcentrum Sint-Vincentius mocht Maria Laureyssens een taart met de symbolische honderd kaarsjes uitblazen. Voor het overlijden van haar zus Alice, in 2016, waren ze de oudste eeneiige tweeling van ons land. Heel het leven van Maria speelde zich af in Ekeren. Volgens de familie werd de tweeling grootgebracht onder de Leuvense stoof. Als jonge meisjes gingen ze samen naar de Nonnekensschool in de Kloosterstraat. Wegens verbouwingswerken aan de school kregen ze les in het Gildenhuis. Maria ging, op 13-jarige leeftijd, naar de vakschool en wegens gebrek aan leerlingen was er enkel snit en naad te volgen. Nadien gingen zowel Maria, als haar tweelingzus Alice, werken in een netzakken fabriekje. In 1938 leerde ze haar echtgenoot kennen en na hun huwelijk in 1942 bleef Maria thuis om voor hun zes kinderen te zorgen. In hun woning, aan de Wilgenhoevestraat, werden geregeld familiefeestjes gehouden. In 1986 overleed de echtgenoot van Maria. Sinds haar 90ste woont Maria in Sint-Vincentius, eerst met haar tweelingzus in een studio en na het overlijden van Alice, in 2016, woont Maria er op een kamer.