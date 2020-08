Politie plukt acht zwemmers uit Ekerse Putten Sander Bral

14u32 0 Ekeren Bij deze temperaturen houdt de politie een extra oogje in het zeil bij vijvers en waterputten waar niet gezwommen mag worden. De Antwerpse politie moest donderdag acht GAS-boetes uitdelen aan mensen die toch kwamen zwemmen. “Het is er zelfs met deze hitte nog steeds verboden.”

Het wijkteam van de regio Noord heeft donderdag op verschillende plaatsen in de regio toezicht gehouden om overlast tegen te gaan. Rond de Ekerse Putten zijn acht GAS-boetes opgemaakt omdat mensen er kwamen om te zwemmen.

“Dat is, zelfs met deze hitte, verboden”, benadrukt de politie. “Er werd ook gebarbecued, hoewel dat ook verboden is.”

In een horecazaak in Merksem betrapte de politie een man die een horecazaak openhield maar eigenlijk een beroepsverbod had. Hij mag gedurende vijf jaar geen handelszaak openen. De politie stelde ook nog drie verkeersovertredingen vast en stelde ook twee GAS-boetes op voor claimgedrag van bedelaars.