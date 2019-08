Politie neemt nepwapens in beslag tijdens opname videoclip BJS

26 augustus 2019

20u42 5 Ekeren De Antwerpse politie heeft in Ekeren wapens in beslag genomen. Het ging om nepwapens die door een groepje jongeren gebruikt werden bij de opnames van een videoclip.

Het waren bezorgde buurtbewoners van Groot Hagelkruis die de politie zondagavond verwittigden. Ze hadden gezien hoe een groepje in het midden van de straat bezig met vuurwapens en messen. De politie kwam meteen ter plaatse en nam de wapens in beslag (zie foto).

Het ging blijkbaar om nepwapens die door een groepje jongeren gebruikt werden bij de opnames van een videoclip. Niemand had hiervoor toestemming gevraagd.

“Het is nooit een goed idee om met nepwapens op straat rond te lopen”, reageert de Antwerpse politie op het incident. “Met het blote oog kan je het verschil vaak niet zien en is er altijd een gevaar van misverstanden. Als je opnames wil maken in Antwerpen, contacteer dan steeds de stad en indien nodig de politie.”