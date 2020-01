Poets mee tijdens de Lentepoets AMK

18 januari 2020

Je straat proper maken, en tegelijkertijd je buren beter leren kennen? Doe dan samen mee aan de Lentepoets in Ekeren.

Tijdens een Lentepoets maak je samen met je buren de straat of buurt proper. Je kan de datum voor de Lentepoets in jouw straat zelf kiezen, mits ze in de lente valt natuurlijk (van 20 of 21 maart tot 20 of 21 juni). Er moeten minimaal acht buren meedoen uit dezelfde Ekerse straat, en je kan tot zes weken voor je poetsactie doorgaat een aanvraag doen via de databank voor verenigingen.