Platform www.versaanhuisgeleverd.be schenkt 1.000 liter soep aan Zorgbedrijf Antwerpen ADA

29 april 2020

17u01 0 Ekeren Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft 1.000 liter soep gekregen van het platform www.versaanhuisgeleverd.be van initiatiefnemers Guy Claessens, Paul Ponnet en Tim Yzewyn. Doordat de afzetmarkt kleiner is geworden door de coronacrisis, had het groenten- en fruitbedrijf een overschot. Daarmee maakten ze nu lekkere soep.

Guy Claessens, Paul Ponnet en Tim Yzewyn van het platform www.versaanhuisgeleverd.be hebben 1.000 liter verse soep geschonken aan het Zorgbedrijf Antwerpen. Guy en Paul en Tim zijn ondernemers met verschillende groenten- en fruitbedrijven maar door de coronacrisis moesten ook zij creatief uit de hoek komen om deze moeilijke periode door te komen. Dus zijn ze onmiddellijk nadat de horeca moest sluiten begonnen met het leveren van groenten en fruit aan particulieren via versaanhuisgeleverd.be

Omdat ze zelf ook groenten telen zaten ze met een overschot omdat de afzetmarkt op dit moment veel kleiner is. “Zo is het idee ontstaan om samen met collega Steven Jacobs verse soep te maken van de overstock. Slagerij Goeminne uit Mortsel maakt met onze groenten courgette- en preisoep”, zo doen we onze eigen klanten ook nog een plezier, vertelt Claessens.

Omdat we al een paar duizenden particulieren aan huis hebben kunnen leveren en de zorgverleners bijna nooit thuis zijn en nog steeds moeten doorwerken dachten we eraan om de soep tot bij hen in de zorgcentra te brengen.

Woensdagmiddag trokken Guy en Steven naar Zorgcentum Hof De Beuken in Ekeren waar de CEO van het Zorgbedrijf Johan De Munck de eerste liters soep in ontvangst nam. “Ik heb al een mailtje gekregen dat iedereen het heel lekker vond. Als de gelegenheid zich toedient zullen we dit zeker nog eens doen.