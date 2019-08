Pasgehuwden krijgen boek dat tot nadenken stemt Alfons Schryvers

16 augustus 2019

12u42 3 Ekeren Wie in Ekeren huwt, krijgt een aandenken van het districtsbestuur mee naar huis. Vroeger was dat telkens een boekje over Ekeren, maar daar wilde het district van afstappen. Het district gaf auteur Staf Schoeters de opdracht een nieuw huwelijksgeschenk uit te werken. Hij bedacht het boek Dageindes.

Het boek staat symbool voor de illusie van een constante in een variabele wereld zegt de auteur. “Eigenlijk kan je het vergelijken met een huwelijk, waarin alle dagen anders zijn en de ene soms donkerder dan de andere”, zegt de auteur. Voor de realisatie van het boek heeft Staf Schoeters een jaar lang elke week, op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats in Ekeren, een foto genomen. De foto’s werden in het boek aangevuld met, meestal, een eigen tekst. “Het was weliswaar telkens dezelfde plaats, maar het landschap veranderde van uitzicht en kleur naargelang de seizoenen en de agrarische cirkel van braakligging, zaaitijd en oogst.” Het eerste boek werd overhandigd aan het bruidspaar Hans Elst en Eline Moens. Omdat alle huwelijken tegenwoordig digitaal worden voltrokken, ontwierp het district een oorkonde die na afloop van de plechtigheid kan ondertekend worden door het bruidspaar, ouders en getuigen. “Het document heeft geen wettelijke waarde, maar op die manier keren we terug naar de ceremonie van vroeger en heeft het bruidspaar meteen een blijvende herinnering”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) die het huwelijk voltrok. In Ekeren worden jaarlijks een honderdtal huwelijken voltrokken.