Orgelfietstocht Alfons Schryvers

03 september 2019

Tijdens de Orgelfietstocht van Orgel Ekeren, op zondag 22 september, kunnen liefhebbers van orgelmuziek en fietsen beiden combineren. De start is om 15 uur aan de Sint-Laurentiuskerk, Schoonbroek 101 te Ekeren voor een bezoek aan, en bespeling, van het gerestaureerde Bremserorgel (17de eeuw) uit het voormalige polderdorp Wilmarsdonk. Om 15.45 uur maakt de fietskaravaan een tussenstop in de Sint-Theresiakerk (Ekeren-Bunt), Waterstraat 16 voor bezoek aan, en bespeling, van het De Vylderorgel, ooit nieuw gebouwd door de restaurateur, Bert De Vylder, van het bovenvermelde Bremserorgel. Om 16.30 uur heeft de orgelfietstocht zijn eindhalte in de Heilig Hartkerk, Sint Huibrechtlei 5, te Brasschaat voor bezoek aan, en bespeling, van het Thomasorgel. In iedere kerk wordt er uitleg gegeven over het aanwezig orgel en krijgen de deelnemers een aantal muziekstukjes voorgeschoteld. Het einde is voorzien om 17.15 uur. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig. Verplaatsen kan ook met eigen wagen. In de omgeving van de kerken is parking aanwezig.