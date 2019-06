Onweer was succesvolle test voor voorspellingsmodel Antwerpse brandweer BJS/BLG

20 juni 2019

19u26 0 Ekeren Het brandweerkorps van Antwerpen heeft woensdagavond tijdens het onweer dat grote delen van het noorden van de provincie Antwerpen onder water zette, een live test kunnen uitvoeren van een theoretisch model dat tot op straatniveau en een paar uur voor het incident kan voorspellen waar en wanneer wateroverlast kan optreden. De test is geslaagd, stelt de brandweer donderdag, want het model voorspelde al een half uur voor het KMI code oranje afkondigde dat specifiek het Antwerpse district Ekeren zwaar zou worden getroffen.

Het model kwam tot stand door een samenwerking tussen de Brandweerzone Antwerpen, onderzoekscentrum imec, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), waterbeheerbedrijf Hydroscan en watermaatschappij water-link. Het maakt onder andere gebruik van realtime radarbeelden om regenwolken te analyseren en realtime data van pluviometers en waterlevel sensoren, zodat het ook kan voorspellen hoeveel water vlot kan weglopen door de riolering.

“De combinatie van krachtige, innovatieve rekenmodellen met realtime data zorgt ervoor dat nauwkeurige informatie beschikbaar is voor de brandweerofficieren”, zegt Johan Baekelmans van imec, zelf ex-brandweerofficier. “Dat stelt hen in staat om proactieve, en dus betere, beslissingen te nemen.”

Het model werd het voorbije jaar sowieso al getest in Ekeren en Merksem, waar onder meer sensoren werden aangebracht in open water en rioleringen. Toevallig werd een deel van dat gebied woensdagavond getroffen door het hevige onweer dat ook gemeenten als Kalmthout en Kapellen onder water zette. Dat leverde een erg succesvolle test op. Een sensor in een riolering gaf bijvoorbeeld al om 16 uur een eerste melding en om 18 uur zelfs dat het maximumpeil er bereikt was. Om 18.19 uur kwam ook effectief de eerste oproep uit de straat erboven die blank stond.