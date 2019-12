Ontsnap eens uit het districtshuis: drie vrienden toveren Hof van Veltwijck om tot escape room Annelin Marien

18 december 2019

10u56 1 Ekeren Het poortgebouw van het Ekerse kasteeltje Hof van Veltwijck staat niet langer leeg: de mannen van Laagwater, Jonas, Eli en Maarten, bouwden er een spannende escape room. Dat doen ze altijd in een gebouw met een eigen karakter en geschiedenis, en zo krijgen leegstaande historische panden toch voor enkele maanden een leuke invulling.

“Volgens een Ekerse mythe liep er ooit een geheime tunnel van kasteel van Veltwijck naar een verdoken schatkamer in het poortgebouw. In de tunnel zou een goudschat verstopt zijn. De tunnel werd vergeten, het goud bleef liggen en de ingangen raakten verborgen. Slaag jij erin om een ingang te vinden en zo de grootste goudschat van België naar boven te halen?” Met deze spannende woorden begin je aan een escape room in het poortgebouw van kasteel van Veltwijck, waaraan je vanaf vandaag kan deelnemen. Voor de mannen van Laagwater, Maarten Kerstens en broers Eli en Jonas Verheyen, is dit al hun vierde escape room op een historische site.

Groot succes

“Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met Laagwater, ons eerste project was in het gemeentehuis van Brasschaat. Dat stond leeg tijdens verbouwingen, en we besloten er voor één weekend een escape room te installeren. Dat was zo’n groot succes, dat we meteen op zoek gingen naar een andere locatie. Zo zaten we ook al in kasteel Withof en de Hemelhoeve in Brasschaat, en nu kregen we de mogelijkheid om een escape room in het poortgebouw van kasteel van Veltwijck te starten.”

Het is fijn om mensen te laten kennismaken met het gebouw waar ze elke dag voorbij lopen. Maarten Kerstens

Laagwater kiest telkens een leegstand gebouw met karakter. “We willen focussen op de beleving van gebouwen in de buurt, en we vertrekken voor onze escape room bij de geschiedenis van het gebouw zelf. Kasteel van Veltwijck is vele jaren in privébezit geweest van de familie De Potter, nu is het kasteel zelf een districtshuis, maar het poortgebouw stond leeg, op een zomerbar na. Het is fijn om daarin een pop-up te kunnen doen van een aantal maanden, om mensen toch eens te laten kennismaken met het gebouw waar ze elke dag voorbij lopen. We starten onze brainstorm dan bij het verhaal van de familie De Potter, en nemen dat mee in de beleving van de escape room zelf. Met die brainstorm en het uitwerken van onze escape room zijn we toch telkens twee maanden bezig.”

De pop-up escape room in het poortgebouw van kasteel van Veltwijck is er nog tot april, daarna verhuist Laagwater weer naar een nieuwe leegstaande locatie. “We hebben er bewust geen al te enge kamer van gemaakt, omdat we mikken op mensen uit de buurt en gezinnen met kinderen.” Wie zich geroepen voelt om het verstopte goud van de familie De Potter te zoeken, kan zich inschrijven via de website, laagwater.be.