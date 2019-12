Omwonenden Hof De Bist willen rust Alfons Schryvers

26 december 2019

12u34 0

Enkele omwonenden van het Ekerse park Hof de Bist willen dat het districtbestuur de mogelijkheid onderzoekt om een aantal evenementen in het park te spreiden over diverse locaties in het district zodat de buurtbewoners voldoende zomerdagen hebben om in rust te kunnen genieten van hun tuin. “Het aantal evenementen blijft toenemen. Bovendien verlopen heel wat van de muziekevenementen er luidruchtig. Zo verhuisde afgelopen zomer de Higland Games van het Veltwijkcpark naar Hof de Bist wat voor flink toenemende decibels zorgde. Sommige evenementen eindigen ook een stuk in de nacht wat omwonenden uit hun slaap houdt. Als men daarbij bedenkt dat verenigingen aan de rand van het park, zoals chiro, schiet- en volleybalclub nog wat fuiven, met overdadig gedreun organiseren, kan men begrijpen dat wij die zomerse dagen niet rustig in onze tuin kunnen doorbrengen. Wij gaan gebukt onder de dictatuur van het lawaai” schrijven de buurtbewoners aan het districtsbestuur en aan het bestuur van 252 cc. Dit Ekerse cultuurcentrum heeft haar thuisbasis in het kasteel.