Nieuwkomers leren district kennen Alfons Schryvers

24 juni 2019

11u16 4

In Ekeren zijn zo’n 120 nieuwe inwoners ontvangen op het districtshuis. Hiervoor werd de binnenkoer omgetoverd tot een receptieruimte in open lucht aangevuld met verschillende infostanden over de Ekerse verenigingen en dienstverlening. Onder leiding van twee gidsen konden de nieuwe inwoners kennis maken met de geschiedenis van het Veltwijckpark en het kasteel dat dienst doet als districtshuis. Voor de inwoners van de vroegere Antwerpse wijken Schoonbroek en Rozemaai, die vanaf 1 januari bij het district Ekeren werden gevoegd, is al een afzonderlijk evenement gehouden. Enkel de nieuwe inwoners van deze wijken, die na 1 januari in deze wijken zijn komen wonen, werden uitgenodigd op het districtshuis. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) verwelkomde de nieuwe inwoners. “Vandaag telt Ekeren 28.113 inwoners. Dat zijn er zo maar eventjes 5.056 meer dan in 2018. Reden is de grenscorrectie op 1 januari. Na afloop kregen de aanwezigen nog een goodiebag aangeboden met daarin een paraplu, een doos koekjes, zonnecrème, gadgets van het district, infobrochures en kortingbonnen van lokale handelaars.