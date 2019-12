Nieuwjaarsdrink bevolking Alfons Schryvers

23 december 2019

Het district Ekeren biedt op zondag 12 januari een nieuwjaarsdrink aan op het Kristus Koningplein, in het centrum van Ekeren. Van 11 tot 13 uur zijn alle Ekerenaren, ook de inwoners van de wijken Schoonbroek en Rozemaai, welkom om met een hapje en drankje te klinken op het nieuwe jaar. Onder begeleiding van livemuziek kan er eveneens met de lokale bestuurders, vrienden en kennissen van gedachten gewisseld worden over verleden en toekomst. In verschillende kraampjes worden telkens andere warme hapjes aangeboden. Het evenement is gratis voor iedereen.