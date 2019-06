Nieuwe sportraad geïnstalleerd Alfons Schryvers

11 juni 2019

11u21 0

Dany Arcay (57) is de nieuwe voorzitter van de Ekerse sportraad. Hij werkt bij de Antwerpse scheepvaartpolitie en is actief als duiker. Dany is bestuurslid bij de duikclub De Otters uit Schoten maar is wekelijks bij de Ekerse putten te vinden waar hij ook fysiek gehandicapten begeleidt bij het duiken. Hilde Joossens vertegenwoordigt het district Ekeren in de stedelijke sportraad. Zij doet aan powerwalking en start2move. Met twee leden vanuit G-sport heeft ook deze sporttak een stem in de Ekerse sportraad. Andere sportclubs, of onafhankelijke Ekerse sporters, zijn nog steeds welkom en kunnen zich kandidaat stellen via het districtsbestuur. Het doel van de raad is het sport- en beweegbeleid van Ekeren te adviseren op verzoek van het districtsbestuur en/of op eigen initiatief. Bedoeling is meer Ekerenaren in beweging te zetten en bestaande sportevenementen te optimaliseren.

Meer over sport

Dany Arcay