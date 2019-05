Nieuw uitzicht voor dreven Veltwijckpark Alfons Schryvers

22 mei 2019

Het Ekerse districtscollege heeft het definitief ontwerp voor de dreef in het Veltwijckpark goedgekeurd. Momenteel staan er langs de rand van de dreef grote parkbomen. Bovendien loopt er een route van het fietsknooppuntennetwerk door de inkomdreef en de dreef tot in de Lindenlei. Beide worden gebruikt als voet- en fietsweg. In het deel van de dreef, tussen de Lindenlei en het kasteel, wordt de ondergrond vernieuwd en wordt ze 4 meter breed. Het regenwater wordt ter plekke in de bodem afgevoerd. Het uitzicht van de inkomdreef, van de Veltwijcklaan tot aan het kasteel, blijft behouden. Enkel de parkeerstrook aan de oostzijde wijzigt. De boordsteen tussen de parkeervakken en het gras wordt verplaatst zodat een nieuw, toegankelijker wandelpad (1,15 m breed) kan worden gelegd. Er worden ook vijf nieuwe leilindes aangeplant. In de dreef, van het kasteel tot aan de Zuster Nathaliestraat, wordt de ondergrond vernieuwd en 4 meter breed gemaakt. De draadafsluiting aan de inkom van het speelterrein wordt verplaatst zodat de dreef opnieuw haar oorspronkelijke gebogen vorm krijgt, zoals aan de overzijde. De fietsbeugels worden herschikt en een ontbrekend deel van de haag wordt hersteld. De oude houten barelen worden vervangen door breek- en neerklappalen.