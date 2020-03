Nachtwinkels beboet voor aanzetten tot druggebruik Sander Bral

05 maart 2020

11u20 0 Ekeren Het politiewijkteam van Ekeren controleerde woensdag verschillende nachtwinkels in de omgeving. De politie wilde nagaan of de winkels attributen verkopen die gebruikt kunnen worden om drugs te gebruiken. Eerder trad de politie daarvoor al sensibiliserend op.

“Maar omdat de verkoop van dergelijke voorwerpen de drempel verlaagt voor kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, om drugs te gaan gebruiken, blijft het wijkteam er de vinger aan de pols houden”, klinkt het bij de politie.

In twee winkels vond de politie nog heel wat voorwerpen die in beslag zijn genomen. Het gaat om zogenaamde ‘lange blaadjes’, crushers en voorgerolde joints (zonder cannabis). Het viel de politie op dat de spullen in de twee winkels onder de toog binnen handbereik van de verkoper lagen. De boodschap dat de verkoop ervan niet mocht, was dus wel begrepen. Maar door de spullen onder de toonbank te verstoppen, hoopten de winkeliers mogelijk de dans te ontspringen.

Eén van de winkels had zich na de sensibilisering wél volledig in regel gesteld. De twee andere winkels kregen een proces-verbaal voor het aanzetten tot gebruik van verdovende middelen.

Meer over Ekeren