Na graffiti en rode verf nu brandstichting aan omstreden beeld van Leopold II: “Monument moet sowieso tijdelijk weg”

Ekeren

Het beeld van Leopold II in het dorpscentrum van Ekeren is voor de derde keer in korte tijd het mikpunt van vandalen geworden . De daders staken het omstreden monument woensdagnacht in brand. Alles wijst erop dat ze zich lieten inspireren door de protesten over rassengeweld in de Verenigde Staten. Het Ekerse districtsbestuur wil het zwaar beschadigde beeld nu weg. “Tijdelijk of definitief, daar zijn we nog niet uit.”