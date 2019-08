Na 11 dagen zijn telecomproblemen in Rozemaaiveld van de baan BJS

19 augustus 2019

17u40 2 Ekeren De telecomproblemen in Rozemaaiveld in Ekeren zijn sinds maandagmiddag van de baan. Een aantal bewoners zat in totaal 11 dagen zonder internet, telefonie en televisie.

Het waren bewoners Peter de Winter en zijn vrouw Mieke die het euvel afgelopen weekend in uw krant aankaartten. Vermoedelijk waren de problemen ontstaan nadat op 8 augustus bij graafwerken in de straat een kabel was geraakt. “We namen contact op met onze telecomfirma, maar worden telkens van het kastje naar de muur gestuurd”, getuigden Peter en Mieke dit weekend.

Na 11 dagen zijn maandochtend dan toch techniekers komen opdagen in Rozemaaiveld. “En sinds deze middag is het euvel verholpen. Blijkbaar is er dankzij het artikel in de krant toch vaart in de zaak gekomen”, aldus Mieke.