Moretuslei en Boomstraat krijgen gescheiden rioleringsstelsel Alfons Schryvers

30 september 2019

13u30 0 Ekeren Water-link zal in samenwerking met Aquafin de riolering in de Moretuslei en Boomstraat vervangen. Tegelijkertijd zorgt het district Ekeren voor een aanleg ter hoogte van het kruispunt Moretuslei - Lange Sterrestraat. De werken starten op 3 oktober en duren ongeveer vijf maanden.

De riolering in de Moretuslei en Boomstraat is aan vervanging toe. In de plaats komt er een gescheiden stelsel met aparte afvoer voor regenwater en afvalwater. Het district Ekeren maakt van de werken gebruik om de inrit naar achterliggende garages, ter hoogte van het kruispunt met de Lange Sterrestraat, aan te pakken. Er komt een duidelijke grens tussen openbaar en privé-domein. Het openbaar domein wordt aangelegd in een halfverharding en het voetpad in de Moretuslei wordt doorgetrokken voorbij de inrit. In de rest van de Moretuslei, en Boomstraat, worden voetpaden en rijbaan volledig vernieuwd maar verandert er niets aan de indeling van de straat. Vanaf 3 oktober start de aannemer met de aanleg van de riolering in deze volgorde; Moretuslei, tussen Kloosterstraat en Boomstraat, Boomstraat en de Moretuslei, tussen Boomstraat en Bosstraat.

Daarna worden alle huizen aangesloten op de nieuwe riolering en start de aannemer met de aanleg van voetpaden en straat in dezelfde volgorde als de riolering. Voor de afwerking kan pas vanaf maart 2020 de toplaag in asfalt gegoten worden. Daarvoor moet het immers warm genoeg zijn. Voor de werken worden de Moretuslei, en de Boomstraat, afgesloten voor alle verkeer. Enkel voetgangers en fietsers, als ze afstappen, kunnen de werf voorbij. Er is een omleiding in beide rijrichtingen via Driehoekstraat, Boerendijk en Kloosterstraat. De nieuwe riolering van de Boomstraat moet ook aangesloten worden op de riolering in de Lange Sterrestraat. Op dat moment zal de Lange Sterrestraat onderbroken worden ter hoogte van de Boomstraat en tijdelijk dubbelrichting worden aan beide kanten van de Boomstraat.