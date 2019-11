Molenaarstraat gaat opnieuw open Alfons Schryvers

05 november 2019

In de Molenaarstraat in Ekeren is de blokkade ter hoogte van Frans Lenaertsstraat, Kattenberg en het WZC Sint-Vincentius weggehaald. Dat gebeurde omdat de werken aan de tweede fase van de nieuwbouw van Sint-Vincentius voor vermoedelijk lange tijd zullen stilliggen wegens een dispuut over vervuilde ondergrond in de omgeving. Zolang er geen oplossing komt over het saneren van de vervuiling, liggen de werken stil. Met het verdwijnen van de blokkade kan men vanuit Oorderseweg, en Patronaatstraat, opnieuw de Molenaarstraat inrijden tot de Molenstraat en is de Molenaarstraat opnieuw verboden richting vanuit de Molenstraat. Ook de tijdelijke oversteek voor voetgangers in de Dorpsstraat werd verwijderd om dezelfde reden. Momenteel wordt nog onderzocht hoe de afsluiting van het bouwterrein, langsheen het voetpad in de Dorpsstraat, steviger en dus veiliger kan gemaakt worden. Achter de afsluiting ligt immers een diepe bouwput die al gedeeltelijk onder water staat.