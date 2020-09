Man die van invaliditeitsuitkering leeft, klust bij in het zwart Jasper van der Schoot

15 september 2020

17u10 0 Ekeren Het wijkteam van Ekeren heeft een zwartwerker kunnen vatten die tijdens een controle probeerde te vluchten. De man leefde een invaliditeitsuitkering, maar klust tegelijkertijd bij in het zwart. Hij zal een fikse straf kunnen verwachten.

Samen met de inspectiediensten controleerde het wijkteam van Ekeren een aantal bouwwerven in de omgeving. Arbeiders werden gecontroleerd op zwartwerk, maar ook op hun verplichte registratie in het kader van de coronamaatregelen. Op een van de werven ging een arbeider er plots vandoor. De man werd gepakt en bleek in het zwart te werken. Bovendien ontvangt hij ook een invaliditeitsuitkering. Hem hangt een fikse straf boven het hoofd.

Van de vijftien gecontroleerde werven bleek er maar één volledig in orde met de verplichte registratie.