Maak Ekeren Mee Alfons Schryvers

04 oktober 2019

Het Ekerse districtsbestuur vindt de ideeën van zijn inwoners belangrijk. Daarom nodigt het districtscollege iedereen uit om tijdens de Maak Ekeren Mee-avonden te praten over de toekomst van het district. De eerste Maak Ekeren Mee-avond vindt plaats op 10 oktober in Sint-Mariaburg in Elcks Thuys. Nadien volgen Leugenberg (17 oktober, zaal Barazza), Centrum (24 oktober, Ekers Hof), Donk (12 november, De Nobele Donk) en Rozemaai (19 november, JES). Tijdens de avonden kunnen geïnteresseerden met een idee voor hun wijk of voor Ekeren doorlopend tussen 20 en 22 uur op de verschillende locaties terecht. Nadien trekt het districtscollege opnieuw naar de bewoners om hen te vertellen wat ze met de ideeën gedaan heeft. Ook in 2021 en 2023 staan er Maak Ekeren Mee-momenten gepland. Op www.ekeren.be kunnen inwoners bij ‘Maak Ekeren Mee’ vanaf maandag kijken welke thema’s het district alvast voor de wijken in gedachten heeft. Ze kunnen er ook hun eigen ideeën al doorgeven.