Lode Hendrickx verkozen tot Worst van het jaar Alfons Schryvers

13 december 2019

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Ekerse Broederschap van de Gezoden Worst is Lode Hendrickx verkozen tot ‘Worst van het Jaar’. Het was al voor de tiende maal dat het broederschap samen komt om de gezoden worst, gemaakt volgens een geheime recept, te promoten. Ekerenaar Lode Hendrickx is uitbater van de Ekerse slagerij “De Laet” in de Dorpsstraat. Hij is ook de man die het broederschap bijstond tijdens het vervaardigen van hun gezoden worsten. Bovendien maakt de gezonden worst nu ook deel uit van zijn aanbod in de winkel. De uitreiking van de titel gebeurde tijdens een ontvangt op het Ekerse districtshuis. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) verwees naar het belang van verenigingen in de Ekerse samenleving.