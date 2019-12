Lisa (21) zamelt 2,2 ton (!) kroonkurken in voor onderzoek naar zeldzame bindweefselziekte Jonathan Bernaerts

22 december 2019

11u33 1 Ekeren Tijdens De Warmste Week worden heel wat straffe acties op poten gezet. Maar die van de 21-jarige Lisa Hendrickx uit Ekeren, die een erfelijke bindweefselziekte heeft, springt er zonder meer uit. Lisa zamelde met de hulp van vrienden en familie 2,2 ton (!) kroonkurken in. De opbrengst gaat naar Zebrapad vzw, een organisatie die zich inzet voor mensen met de zeldzame aandoening.

Na talloze onderzoeken in het ziekenhuis kende Lisa afgelopen zomer het verdict: het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS). “Dat is een erfelijke bindweefselziekte”, vertelt ze moedig. “Het is een zeldzame aandoening, die slechts een op de vijfduizend mensen op heel de wereld treft. Het komt erop neer dat er een fout zit in mijn ‘collageen’. Dat is de lijm die alles in het lichaam bij elkaar houdt. Omdat mijn gewrichten niet op zijn plaats blijven zitten, gaat dat gepaard met veel pijn. Ook mijn organen lijden onder de ziekte. Met kinesitherapie probeer ik de pijn te verzachten. Maar genezen zal ik niet. Er bestaat jammer genoeg nog geen medicijn tegen EDS. Er moet nog veel onderzoek gebeuren.”

Zebrapad vzw

Uiteraard was de diagnose van EDS een zware klap. Maar Lisa bleef niet bij de pakken zitten. Ze zocht contact met Zebrapad vzw, een organisatie die zich inzet voor mensen met een bindweefselaandoening. “Zebrapad vzw zamelt geld in voor het onderzoek naar EDS, waar - zoals ik al zei - niet genoeg over bekend is. Maar minstens even belangrijk: Zebrapad vzw probeert de zeldzame ziekte onder de aandacht te brengen én dankzij hen kom ik in contact met lotgenoten.”

Niet lang nadat Lisa de diagnose kreeg, ontsproot bij haar het idee om een inzamelactie voor Zebrapad vzw te beginnen. “Ik zing in een koor en had mijn koorvrienden gevraagd om tijdens onze reis kroonkurken (Zebrapad vzw zamelde al langer kroonkurken, red.) bij te houden. Onze dirigent kwam daarop op het idee om een grote actie op poten te zetten. We hebben dan vrienden, familie, kennissen opgetrommeld om massaal kroonkurken te verzamelen. Ook heel wat cafés, scholen en verenigingen zijn op de kar gesprongen. Ik kreeg respons over heel Vlaanderen. Dat deed erg veel deugd.”

2,2 ton

Zaterdag werd Lisa’s actie dan afgeklokt, en het resultaat is zonder meer indrukwekkend. “In totaal hebben wel liefst 2,2 ton kroonkurken ingezameld. Een indrukwekkende muur kroonkurken dus. Ik kan het zelf amper geloven.”

Liza, haar familie en vrienden trokken dit weekend met de 2,2 ton kroonkurken, verdeeld over met verschillende auto’s en busjes, van Ekeren naar Anzegem bij Kortrijk, waar Zebrapad vzw is gevestigd. “De kurken gaan naar een ijzerboer”, vertelt Lisa. “Die geeft 150 euro per ton kurken. Ik vermoed dat onze actie in totaal zo’n 300 à 400 euro heeft opgebracht. De opbrengst gaat naar het UZ Gent, waar onderzoek naar EDS gebeurt.”

Het grote succes van haar inzamelactie doet Lisa blozen. “Ik ben wel een beetje fier”, zegt ze. “Ik zeg altijd: het bindweefstel in mijn lijf is dan wel zwak, maar het bindweefsel van mijn netwerk houdt me mentaal sterk.”