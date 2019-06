Linedancen op de seniorensportdag AMK

06 juni 2019

16u17 0 Ekeren De Ekerse senioren kunnen vandaag hun beste beentje voorzetten op de zesde seniorensportdag. Voor de eerste keer vindt de sportdag plaats in het Hagelkruispark, en is er ook een avondprogramma. Tussen 14 en 21 uur kunnen senioren kennis maken met verschillende sporten, waaronder linedance, kubb, tai chi en zelfs aquafitness.

Nieuw aan de seniorensportdag dit jaar is dat de senioren voor de eerste keer zowel in de namiddag als ‘s avonds kunnen komen sporten. “We kregen de opmerking, vooral van 55-plussers, dat zij vaak niet kunnen deelnemen in de namiddag omdat zij nog aan het werk zijn”, zegt Sofie Bras, mede-organisator van de seniorensportdag. “Daarom hebben we besloten om ook een avondprogramma te voorzien, tot 21 uur.”

Nu de seniorensportdag in het Hagelkruispark plaatsvindt, kan ook de gymhal en het zwembad gebruikt worden. Aquafitness zit in het programma, maar ook linedancen, tai chi en kubb. “Met de sportdag proberen we ouderen vooral aan te zetten om te proeven van verschillende sporten, in de hoop dat ze zich mogelijk aansluiten bij een sportclub.”

Het aanbod wordt afgestemd op de verschillende generaties senioren. Linedancen is bijvoorbeeld heel populair bij de 55-plussers, de iets oudere senioren gaan dan weer vaker petanquen of kubben. Er zijn een 70-tal deelnemers op de sportdag, en zowel de namiddag- als de avondsessie worden afgesloten met koffie en taart.