Kruidig festival in park Hof De Bist

13 juni 2019

Tijdens het weekend van vrijdag 14 juni tot zondag 16 juni wordt het Ekerse Park Hof De Bist, aan de Veltwijcklaan 252, omgetoverd tot een festivalweide. Het Bus-Kruidfestival staat garant voor drie dagen muziek, animatie en lekker eten. Voor de muziekliefhebber is er een divers podiumaanbod. Op de weide naar het kasteel loopt een expo van Takako Hamano over café Den Boterham en op de benedenverdieping staan werken van Dennis Tyfus en Nico Dockx. Doorlopend staat het nieuwe seizoen in de kijker en kan je aan soldenprijzen tickets kopen. Met een bezoek aan de escape room maken deelnemers kans op gratis tickets. Zondag staat in het teken van de kinderen met Zannemie en de Bende en een voorstelling van Knibbel Knabbel Knuis van Kip Van Troje. Het volledige programma op www.252cc.be. Het festival start vrijdag 14 juni vanaf 16 uur, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni vanaf 12 uur.