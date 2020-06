Krijgt Toby Alderweireld straks een standbeeld in Ekeren? “Als iemand het verdient, is hij het wel” emz

10 juni 2020

12u32 8 Ekeren Wordt Toby Alderweireld (31) in Ekeren de vervanger van Leopold II? Dinsdagmiddag had de petitie van Maarten Bastiaensen (24) uit Kapellen al 160 handtekeningen verzameld. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) waardeert het initiatief, maar ziet het toch niet echt zitten. “Voor standbeelden kunnen we beter van personen afblijven”, reageert hij.



Als een gevolg van de dood van George Floyd werd het standbeeld van Leopold II in het Ekerse stadscentrum de voorbije dagen zwaar aangepakt. Het omstreden monument werd beklad en zelfs in brand gestoken, waarop het districtsbestuur besloot het beeld te laten weghalen. Het zal gerestaureerd worden, maar de kans dat het ooit naar het dorpscentrum van Ekeren terugkeert, is zeer klein. “Nadat we heel de omgeving gereinigd hebben, zullen we grondig bekijken of het standbeeld daar op zijn plaats is. Ook denken we na of daar überhaupt wel iets past. Mogelijk blijft het standbeeld in het Middelheimpark”, zegt Palinckx.

Naast een getalenteerd en succesvol voetballer is het geweten dat Toby zijn roots nooit vergeten is. De verhalen van heimwee tijdens zijn Ajax-periode zijn alom bekend. Hij heeft Ekeren op de kaart gezet Initiatiefnemer Maarten Bastiaensen

Toby verbindt

Als het van de inwoners van het Antwerps district afhangt, wordt het beeld van Leopold II vervangen door een exemplaar van Ekerenaar Toby Alderweireld. Daarvoor startte Maarten Bastiaensen, die op de grens van Ekeren en Kapellen woont, maandagavond een petitie. “Het is toch duidelijk dat het standbeeld van Leopold II weggehaald wordt. Toen ik begon na te denken wie we er nog zouden kunnen zetten, kon ik enkel op Toby Alderweireld komen. Als iemand het verdient, dan is hij het wel”, vertelt de petitiemaker.

Voor Bastiaensen, voormalig voetballer bij Mariaburg, is Alderweireld dan ook een “echte lokale held”. “Naast een getalenteerd en succesvol voetballer is het geweten dat Toby zijn roots nooit vergeten is. De verhalen van heimwee tijdens zijn Ajax-periode zijn alom bekend. Hij heeft Ekeren op de kaart gezet. Ik herinner me nog hoe we hem na het Wereldkampioenschap van 2018 in het park onthaalden als ereburger. Iedereen juicht de Rode Duivel toe. Het nationale voetbal verenigt en laat zien hoe België zou moeten zijn. En Toby is iemand die dat belichaamt.”

Voor- en tegenstanders

Met de petitie wil Bastiaensen iedereen ook doen nadenken wie op een piëdestal geplaatst wordt. Dat vindt ook districtsburgemeester Palinckx. “Ik vind het een plezante, ludieke oproep. Voor mij is dit een positief initiatief. Hopelijk krijgt Toby zijn plaatsje in de galerij van het Steen als één van de tien grootste Antwerpenaren. Maar met een standbeeld moeten we toch oppassen. Net als met straatnamen. Er gaan altijd wel voor- en tegenstanders zijn: ‘moet dat nu voor een voetballer?’. Ik denk dat we dan ook dat we voor standbeelden en straatnamen dan ook beter van personen afblijven”, besluit hij.

De Rode Duivel zelf wenste liever niet te reageren op het initiatief.

Hieronder ziet u het beeld in Ekeren kort voordat het werd weggehaald:



