Krijgskunst Academie Baekma moet inbinden Alfons Schryvers

12 juni 2019

12u01 0

Begin september 2018 werd het Ekerse standbeeldje “De Bierpruver” aangekleed met het gevechtspak van de bescheiden Koreaanse Krijgskunst Academie Baekma uit Ekeren. Die is sinds de jaren ’80 actief en geeft sinds 1995 haar lessen Taekwondo, Hapkido en Hangeuldo in de stedelijke sporthal ’t Venneke. Daar huurt zij de kleine gevechtsportzaal van het stedelijk departement SHOL Noord. Omdat de activiteiten van Baekma, Olympische krijgskunst, zelfverdediging en zwaard- en stoktechnieken, als nevensporten worden betiteld en de club de concurrentie met meer populaire sporten moet aangaan, is het de laatste maanden moeilijk om nieuwe leerlingen aan te trekken of te behouden. Op sommige lessen zijn dan ook bitter weinig leerlingen aanwezig. “Onze vereniging heeft al eerder een dip meegemaakt maar kwam die telkens te boven. SHOL Noord denkt daar blijkbaar anders over. Sporting A, een departement van de stad, plant volgende seizoen een Yoga project in de sporthal en heeft besloten dat Baekma een aantal gebruiksuren moet inleveren om ze aan Sporting A te geven. Dit is heel nadelig voor de toekomst van onze club. We hebben de zaak aangekaart bij de betrokken schepenen, welke de toestand gaat onderzoeken. Dat is het enige wat we vernomen hebben” zeggen ze bij Baekma die helemaal niet opgezet zijn met de beslissing.