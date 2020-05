Kloosterstraat onderbroken op dinsdagen en vrijdagen tot oktober Annelin Marien

12 mei 2020

11u55 0 Ekeren In de Kloosterstraat in Ekeren wordt er ter hoogte van huisnummer 37 een privé-bouwproject gerealiseerd. Om leveringen van bouwmateriaal mogelijk te maken, zal de Kloosterstraat vanaf de Blarenstraat tot en met huisnummer 29 afgesloten worden op dinsdagen en vrijdagen van 9 tot 15 uur. Dinsdag 12 mei is de eerste keer.

Er zal evenwel niet elke dinsdag en vrijdag hinder zijn, enkel wanneer er leveringen nodig zijn. De aannemer verwittigt de omwonenden wanneer de straat zal afgesloten worden. Woon je niet in de buurt, hou dan best rekening met een onderbroken Kloosterstraat op dinsdagen en vrijdagen tot eind oktober 2020.

De Kloosterstraat is tijdens leveringen onderbroken voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Blarenstraat tot en met huisnummer 29. Fietsers, als ze afstappen, en voetgangers kunnen de onderbreking steeds voorbij aan de kant van even huisnummers. Verkeer uit de Blarenstraat kan enkel naar rechts de Kloosterstraat inrijden. Pas daarbij op voor de stoeprand: die is enkel aangelegd om makkelijk links afdraaien mogelijk te maken. Verkeer uit de Molenstraat kan enkel naar links de Kloosterstraat inrijden.

De rijrichting van de Kloosterstraat verandert tussen Blarenstraat en Lange Sterrestraat, en wordt enkelrichting naar het noorden. De Kloosterstraat is dubbelrichting tussen Dorpstraat/Driehoekstraat en huisnummer 29. Om het keren mogelijk te maken, is een verbod parkeren en stilstaan ingevoerd tussen huisnummer 20 en 26.

Doorgaand verkeer van noord naar zuid door de Kloosterstraat moet een omleiding volgen via Boerendijk en Driehoekstraat. Lokaal verkeer in de Kloosterstraat tussen Boerendijk en Lange Sterrestraat zal de Lange Sterrestraat worden ingestuurd om dan via de Driehoekstraat de weg verder te vervolgen.