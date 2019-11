Kleindochter van 74-jarige vrouw van wie de woning werd beschoten getuigt: “Ze heeft heel veel geluk gehad” CVDP

29 november 2019

03u48 210 Ekeren In Ekeren is donderdagavond een woning beschoten van een 74-jarige dame. Ze was televisie aan het kijken op het moment van de feiten. “Ze heeft heel veel geluk gehad”, getuigt de kleindochter van het slachtoffer aan VTM NIEUWS. Een overbuur zag een man, die in het zwart gekleed was, met een geweer weglopen. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer was donderdagavond rond 23 uur tv aan het kijken toen er met een zwaar kaliber, mogelijk een kalasjnikov, op de gevel van haar woning aan de Oudebaan in Ekeren werd geschoten. Kogels doorboorden een verwarmingsradiator in de woning. De bewoonster raakte niet gewond, maar heeft veel geluk gehad. Volgens het parket is er sprake van 11 kogels. Aan de woning zijn verschillende kogelinslagen te zien in een raam en een rolluik. Er zouden ook kogelhulzen zijn gevonden.

“Mijn moeke lag in de zetel en ze ging net naar bed gaan”, getuigt Failenn Verborgstadt, de kleindochter van het slachtoffer aan VTM NIEUWS. “Ze was net van plan om op te staan en toen hoorde ze heel veel knallen. Ze dacht dat haar verwarming was gesprongen. Ze begon te wandelen richting de verwarming terwijl er nog geschoten werd.”



Dirk Gys, een overbuur van het slachtoffer, zag een man wegvluchten. “Ik deed de voordeur open en zie iemand voorbij lopen in het zwart gekleed met een geweer in zijn handen. Welk type weet ik niet. Ik heb inderdaad nog geroepen. ‘Wat gaat hier gebeuren en waar ben je mee bezig?’ Hij heeft niet gereageerd en is recht vooruit blijven lopen.”

Onderzoek

Als de feiten opnieuw zouden gelinkt kunnen worden aan geweld binnen het Antwerpse drugsmilieu, bestaat de kans dat de dader zich van doelwit heeft vergist. Gisteren werd in de Van Heystveltstraat in Deurne een granaat in een woning gegooid. Ontmijningsdienst DOVO liet de granaat toen gecontroleerd ontploffen op een braakliggend terrein in de buurt. In dat huis woont onder andere Gabriel C. die eerder veroordeeld is geweest voor drugsfeiten. Of de aanslag vandaag in Ekeren aan drugsfeiten kan worden gelinkt is momenteel onduidelijkheid.

De bewoners van de Oudebaan reageren geschokt op de gebeurtenissen. Buurman Tom Van Bunderen (37) was gisterenavond tv aan het kijken toen hij de schoten hoorde. “Het waren er een stuk of tien, heel kort na elkaar en ze klonken heel zwaar.“ Een andere buurtbewoner voelt zich niet meer veilig na de aanslag van vannacht. “De politie kwam aanbellen, maar ik durfde niet meer open te doen.” Marina Jansens (55) die enkele huizen verder woont, werd wakker van de schoten. “Ik dacht eerst dat het om vuurwerk ging, omdat het zo luid was. Ik keek direct door het raam naar buiten, maar toen was er niks meer te zien.” Ze is blij dat het slachtoffer ongedeerd is. “Marijke is een lieve vrouw die altijd dag zegt tegen iedereen. Ze woont al heel lang in dat huis, dus volgens mij hebben de daders zich vergist van doelwit.”