Klein beetje door de jungle voor fietsers: onkruid langs Ekersesteenweg schiet metershoog op PhT

12 september 2020

14u00 0 Ekeren Hoog opgeschoten onkruid en bermbegroeiing die fietsers hinderen: het is op diverse plekken een klassiek fenomeen in deze tijd van het jaar. Op de Ekersesteenweg (Ekeren) rukt de jungle echter iets te veel op. “We hebben de stedelijke groendienst gevraagd om dit zo snel mogelijk op te lossen”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

Het bermdecreet bepaalt dat je slechts tweemaal per jaar mag snoeien: na 15 juni en na 15 september. De vele warme dagen in augustus hebben het onkruid een extra groeischeut bezorgd. Tot wat dat kan leiden, zie je op de Ekersesteenweg. De begroeiing is er soms tot een paar meter hoog en hangt geregeld over het fietspad. Niet zo fijn én bovendien onveilig voor de (brom)fietsers.

Spoed

De Ekersesteenweg is een bovenlokale weg. Het district heeft de stad daarom tot enige spoed aangemaand. “We hopen dat de snoeischaar er woensdag 16 september ingaat”, zegt Koen Palinckx. “In Ekeren merk je aan de reacties dat er voor- en tegenstanders zijn – denk maar aan het argument van biodiversiteit - maar het moet veilig blijven voor de fietsers. We moeten wel ten gronde naar de kwestie kijken. Met het groenonderhoud is er ook structureels wel wat mis. Externe firma’s voeren hun snoeiopdracht niet altijd zo snel uit als wij dat graag zouden willen.”

Voor de Ekersesteenweg wijst Palinckx nog op een specifiek probleem: “Het fietspad is heraangelegd. Er zouden nieuwe bomen worden geplant, maar dat lukte niet. Daardoor is de strook wat meer verwilderd dan normaal.”