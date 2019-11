Infomarkt spoorproject Oude Landen Alfons Schryvers

16 november 2019

Spoorwegbeheerder Infrabel zal binnenkort een aanvraag tot een omgevingsvergunning (bouwvergunning) indienen voor het project Oude Landen waarna een openbaar onderzoek zal plaatsvinden. Het in de buurt fel omstreden project bestaat uit het bouwen van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van de Oude Landen. Deze kruising komt op een verhoogde berm en roept heel wat vragen op bij buurtbewoners. Het project is nodig om extra capaciteit te creëren voor het goederenverkeer van en naar de Antwerpse haven, een kwestie die al enkele jaren hangende is in het kader van een vlottere spoorontsluiting in en rond de haven Ook maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de gelegenheid gebruik om de aansluiting van Kloosterstraat, in het centrum van Ekeren, op de A12 te herdenken en de fietsverbinding met de haven te versterken. Dat zal gebeuren in samenwerking met stad en provincie. Om de lokale bevolking te informeren over deze grootse plannen, organiseert Infrabel met stad, district en AWV een infomarkt op woensdag 20 november van 14 tot 20 uur in zaal De Nobele Donk, Jozef Ickxstraat 10 te Ekeren-Donk. Iedere belangstellende is doorlopend welkom en zal vragen kunnen stellen aan de aanwezige experts.