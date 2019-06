Inbreker gevat voor hij kan toeslaan dankzij alerte getuige Sander Bral

16u06 0 Ekeren Een bewoner van de Jef Van Hoofstraat in Ekeren merkte woensdagavond een verdachte man op. De man probeerde meermaals de deur van een handelszaak in te slaan.

De getuige verwittigde de politie. Het snelleresponsteam kwam ter plaatse en kreeg de verdachte aan de ingang van de handelszaak in beeld. De verdachte werd overmeesterd en gearresteerd. De politie kon verschillende beschadigingen vaststellen, maar de 43-jarige man was de winkel niet binnen geraakt. Hij werd meegenomen naar het cellencomplex voor verhoor. Tijdens de fouille bleek hij in het bezit van verschillende voorwerpen die mogelijk afkomstig zijn van eerdere diefstallen. De politie zal de herkomst van deze voorwerpen onderzoeken.